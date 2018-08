Nafi Thiam : "Ça va être difficile mais je vais me battre"

Après une première journée compliquée lors de l’heptathlon des Championnats d’Europe de Berlin, Nafi Thiam n’a aucun regret. Deuxième au classement provisoire, la championne olympique et championne du monde est prête à se battre pour aller chercher le seul titre 'outdoor' qui lui manque.

"C’est vrai que ça a été un début difficile, surtout à la hauteur. J’étais quand même déçue parce que j’étais en-dessous de ce que je pouvais faire. Je me sentais super bien, c’est ça le pire. Je me sentais hyper bien. Je ne me suis jamais sentie aussi bien en championnat. Et ça ne sort pas. Il y a des jours comme ça. J’ai essayé de passer à autre chose, de ne pas trop penser à ça. J’ai quand même réussi à bien me reprendre avec un record au poids" analyse à chaud la Belge au micro de la RTBF.

Il reste désormais trois épreuves à Thiam pour faire son retard de 87 points sur la Britannique Katarina Johnson Thompson.

"Ça ne m’est pas arrivé souvent de mal démarrer un heptathlon mais être au pied du mur, je le suis quand même régulièrement, presque tous les jours quand je m’entraîne. Ce n’est pas ça qui me fait peur, assure l’heptathlonienne. J’ai donné le meilleur de moi-même et je n’ai aucun regret. J’espère pouvoir faire la même chose demain. Et quoiqu’il arrive, ne pas avoir de regret."

Et Nafi Thiam de conclure : "On va se reposer et on verra. Il reste trois épreuves. Beaucoup de choses peuvent changer. Il y aura certainement une belle bagarre avec Thompson. Et pas qu’avec elle, j’imagine. Ça va être difficile mais je vais me battre. Je me suis battue toute l’année, je me bats à chaque championnat donc on verra demain."