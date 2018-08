Nafissatou Thiam, championne olympique et championne du monde, va tenter de décrocher le seul titre outdoor qui manque à son impressionnant palmarès.



Au terme d'une première journée "mitigée", l'athlète du RFCL a redémarré du bon pied en longueur. Mais Katarina Johnson-Thompson, sa rivale pour le titre, aussi. La Britannique a même un petit peu creusé l'écart grâce à un saut à 6m68. Nafissatou Thiam reste au contact avec le deuxième bond de sa carrière (6m60).



Le javelot, prochaine épreuve au programme, sera décisive. Pour entretenir ses rêves d'or, Nafi devra lancer à son meilleur niveau pour reprendre la main avant le 800m. Au vu de la différence de niveau entre les deux filles dans cette épreuve, c'est tout à fait dans ses cordes.



Il ne faut pas oublier l'Allemande Carolin Schäfer (3848 pts), toujours très régulière. Hanne Maudens (3556 pts) et Noor Vidts (3488 pts) sont actuellement 16e et 19e.