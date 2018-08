Mayer : "Pas inquiet pour le futur mais dégoûté du passé"

Kevin Mayer a sans doute connu la plus grande désillusion de sa jeune carrière. Le champion du monde du décathlon, grandissime favori pour le titre européen, a mordu ses trois essais en longueur et a vu s'envoler ses rêves d'or. Il évoque aussi son admiration pour Nafissatou Thiam.



"C'est un gros coup dur", reconnait le Français à notre micro. "J'étais en très bonne forme, je sais que cette forme je l'ai acquise petit à petit et elle ne partira pas comme ça. Je ne suis pas inquiet pour le futur mais dégoûté du passé. Je sais tout ce que je peux faire et j'ai confiance en moi".



Le dauphin du roi Ashton Eaton à Rio a déjà cherché les causes de son échec. "Il y en a plusieurs. On a constaté qu'un saut sur deux était mordu. Je n'ai pas réussi à trouver mes marques dans ce stade. Le vent a forci dans le dos petit à petit. Je le sentais de face. Et j'ai peut-être trop poussé au dernier essai".



"Thiam ? Je n'ose même pas imaginer les résultats que cela pourra donner"



En tant que grand fan d'athlé et fin connaisseur, Mayer apprécie à leurs justes valeurs les performances de notre compatriote Nafi Thiam, son alter-ego en l'heptathlon. "Je la suis. Elle a un plus grand palmarès que moi. Ce qui diffère, c'est qu'elle est championne olympique et que je suis vice-champion olympique. C'est une grande athlète qui a encore énormément de choses à apprendre et de maturité à acquérir. Je n'ose même pas imaginer les résultats que cela pourra donner par la suite. Elle a déjà une carrière immense mais je pense que ça peut continuer très loin. Entre les décathloniens et les heptathloniennes, on a tendance à beaucoup partager. Et c'est très riche".