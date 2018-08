Marjorie Heuls: "Nina et Axelle, c'est un duo de choc"

Marjorie Heuls était aux anges après la journée mémorable vécue par les gymnastes belges ce dimanche avec les médailles de Nina Derwael (or aux barres asymétriques et argent à la poutre) et celle d'Axelle Klinckaert (bronze au sol).

"C’est parfait, nous avons trois médailles, une de chaque couleur", a souri la coach fédérale. "Les deux filles se connaissent depuis qu’elles sont toutes petites et ont fait beaucoup de compétitions ensemble. C’est un duo de choc. Quand elles sont ensemble, elles sont capables de se motiver pour faire de belles choses. Axelle est revenue d’une blessure assez sérieuse au genou et elle est récompensée de son travail. Elle a le potentiel pour faire encore mieux. Nina a fait quelque chose de très beau à la poutre. Elle était libérée après sa médaille d'or."

"Ces victoires vont donner confiance au système", a conclu Marjorie Heuls.