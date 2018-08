Manon Depuydt décroche sa place en demi-finale du 200m

Manon Depuydt a réussi à s'extirper du premier tour du 200m des championnats d'Europe de Berlin. La jeune sprinteuse de 21 ans, qui dispute son premier Euro senior, s'est classée 4e de la première série et s'est qualifiée au temps.



Elle est la deuxième repêchée. Manon a pris des risques avec un départ ultra-rapide, elle a un peu faibli sur la fin. Mais son audace a payé puisqu'avec son chrono de 23.59, elle réalise la 9e performance des engagées.



"Honnêtement je me voyais dehors", a-t-elle en effet avoué. "Je me sentais en forme, et pensais être beaucoup plus proche des 23 secondes. Là je craignais le pire. J'ai l'impression que le vent m'a bien aidée en ralentissant également la course de mes rivales à la sortie du tournant. Enfin tant mieux. Personnellement mes premiers cent mètres ont été bons, mais j'ai ensuite faibli, sans doute pour les raisons que je viens de vous donner...".

L'Allemande Laura Müller s'est montrée la plus rapide en 23.06. Les douze meilleures européennes de la saison, exemptées de premier tour, rentreront en compétition en demi-finale ce soir à 19h48.



"Tout est possible, notamment à cause ou grâce au vent", conclut Manon Depuydt. "Je vais faire ma course normalement, et on verra bien ce qui arrivera..."