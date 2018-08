Lotte Kopecky, piégée rapidement dans la course à élimination, recule à la 4e place de l'Omnium

Lotte Kopecky occupe la 4e place de l'Omnium après la 3e des quatre épreuves aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Glasgow.



Après un très bon début de compétition et notamment une 3e place dans la tempo race, Kopecky s'est fait surprendre dans la course à élimination. Elle a un peu "traîné" à la corde et a été sortie rapidement. Elle s'est classée 13e de cette "elimination race" et a glissé du top 3 provisoire.



Notre jeune compatriote (22 ans) devra se reprendre dans la course au point final si elle veut monter sur le podium. Avec 18 points de retard sur l'Italienne Letizia Paternoster, ce sera difficile.



Le duel pour le titre entre la Néerlandaise Kirsten Wild, championne du monde en titre, et la Britannique Katie Archibald s'annonce palpitant. Avant la dernière épreuve, deux petits points séparent les deux jeunes filles : 112 pour Wild, 110 pour Archibald. Paternoster est 3e avec 100 unités, Kopecky 4e avec 82.