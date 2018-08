Lotte Kopecky 8e de l'Omnium, Wild décroche un nouveau titre

Lotte Kopecky a pris la 8e place au terme des quatre épreuves de l'Omnium aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Glasgow.



La Néerlandaise Kirsten Wild, déjà titrée en scratch, a ajouté une nouvelle médaille d'or à sa collection (156 pts). Après un joli duel, la championne du monde de la discipline a devancé la Britannique Katie Archibald (144 pts) et l'Italienne Letizia Paternoster (111 points).



Kopecky avait très bien débuté avec une 6e place dans le scratch et une 3e place dans la tempo race. Elle a ensuite été piégée dans la course à élimination (13e) et a semblé un peu fatiguée dans la course aux points finale. Elle termine avec un total de 83 points à la 8e place.



"Je suis quand même un peu déçue. Je suis passé d'une 3e place à une 4e, et puis de la 4e à la 8e position. J'ai bien essayé des choses, mais ça n'a pas fonctionné." Sa 13e place dans la 3e épreuve a pesé lourd au décompte final. "C'est dommage de quitter une 'élimination', pas parce que tu es crevée mais parce que tu es enfermée".



Notre compatriote aura une nouvelle occasion de monter sur le podium ce mardi en compagnie de Jolien D'hoore dans la course à l'Américaine. La paire belge avait été championne du monde en 2017. "Nous viserons le podium, nous ne serons pas contentes avec moins".