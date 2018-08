Lotte Kopecky 6e du scratch, première épreuve de l'omnium

Lotte Kopecky, 22 ans, a terminé 6e du scratch, première des quatre épreuve de l'omnium, aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste, lundi à Glasgow, en Ecosse. La Néerlandaise Kirsten Wild, championne du monde en titre, s'est montrée la plus véloce, s'imposant largement devant la Britannique Katie Archibald et la Polonaise Daria Pikulik.

Wild compte 40 points et devance Archibald (38), Pikulik (36), l'Italienne Letizia Paternoster (34), l'Allemande Anna Knauer (32) et Kopecky (30). La Belge avait remporté, à l'Euro 2016 à Saint-Quentin-en-Yvelines, la médaille de bronze de l'omnium.

Le 7,5 km tempo (variante de la course aux points) est encore au programme à 17h10 puis la course par élimination (20h01), ainsi que la course aux points sur 20 km pour terminer (21h06).