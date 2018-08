Lotte Kopecky, 3e de la tempo race, grimpe sur le podium provisoire de l'omnium

Lotte Kopecky, 22 ans, a terminé 3e de la tempo race, deuxième des quatre épreuves de l'omnium, aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste, lundi à Glasgow, en Ecosse.



Notre compatriote, 6e du scratch, remonte à la 3e place du classement général provisoire.



La coureuse de Lotto-Soudal a accumulé 5 unités au fil de 7,5 kilomètre de la tempo race et s'est classée 3e derrière la russe Evgenia Augustinas, qui a réussi à prendre un tour au peloton, (22) et l'Irlandaise Lydia Boylan (10). Cette 3e place lui accorde 36 unités au Général.



Le classement est toujours emmené par Kirsten Wild, championne du monde en titre et première du scratch. La Néerlandaise compte 74 points. La Britannique Katie Archibald est deuxième (70) devant Kopecky (66 pts)

La course par élimination (20h01) et la course aux points sur 20 km (21h06) sont encore au programme.