Lespagnard après les 4 premières épreuves de Thiam : "Une journée mitigée"

Toujours assez relax, Roger Lespagnard a débriefé au micro de la RTBF la première journée de l’heptathlon de Nafi Thiam aux Championnats d’Europe de Berlin.

"C’est une journée mitigée parce que les deux premières disciplines n’ont pas été extraordinaires. Il y a un manque de rythme sur le 100m haies et peut-être un problème sur le plan technique à la hauteur. Elle avait une bonne détente mais elle ne sautait pas juste. Elle s’est rattrapée avec un bon lancer du poids où elle réalise un record personnel et puis elle était fatiguée au 200m. Le gros problème c’est qu’on fait toujours le 200m une demi-heure après le lancer du poids. C’est un peu trop rapproché" regrette l’entraîneur liégeois qui pense que les conditions climatiques connues en Belgique ces dernières semaines ont pénalisé sa protégée pendant ses entraînements.

"Je ne crois pas que la chaleur d’ici soit un facteur. Je crois que c’est plutôt la chaleur qui est tombée sur nous en Belgique depuis trois semaines qui a posé un souci. Aux entraînements, elle n’avait pas la même disposition physique qu’ici. Ce qui veut dire qu’on a pu courir mais de manière beaucoup moins dense qu’en temps normal" analyse-t-il.

Deuxième au classement provisoire derrière la Britannique Katarina Johnson Thompson, Nafi Thiam se retrouve au pied du mur.

"J’espère que le mur n’est pas trop grand, plaisante le coach de la championne olympique. Elle a bien réagi au lancer du poids et au 200m, elle a fait une course honnête pour elle. On verra bien demain. Je crois que la longueur sera un peu un tournant. Je crois que ce sera un beau combat. Ça va être la bagarre avec Thompson mais il y a encore l’Allemande Carolin Schäfer qui n’est pas loin non plus."

"Nafi n’est pas dans le doute puisqu’elle a bien réagi au poids. Elle est un petit peu déçu - pour ne pas dire beaucoup - pour la hauteur parce qu’elle croyait faire beaucoup mieux. Mais enfin voilà, c’est comme ça, c’est comme ça. On ne sait pas faire autrement" conclut-il avec philosophie.