Les yeux émerveillés par des gymnastes passionnées

Équilibre et légèreté sur une poutre aussi étroite qu'effrayante. Agilité, force et précision pour passer d'une barre à une autre avec une fluidité inégalable. Synchronisation, grâce et vitesse d'exécution pour offrir au public un spectacle esthétique des plus chatoyants. C'est ce qu'ont proposé nos gymnastes lors de leurs séances qualificatives dans ces championnats d'Europe à Glasgow.

Des performances sportives bluffantes qui permettent à Maellyse Brassart, Nina Derwael et Axelle Klinckaert de participer aux finales individuelles. Des chances de médailles et un souvenir impérissable pour elles, d'abord, mais aussi pour leurs supporters et les journalistes qui les suivent. Des résultats qui, à nos yeux de suiveurs, reflètent la cohésion entre les membres de cette équipe. Une bande de copines passionnées et unies pour le meilleur et pour le pire.

Le meilleur était à venir car leur travail dans l’Hydro Stadium permettait aussi d'ajouter une finale collective. La Belgique s'est hissée au troisième rang par équipe et était en droit de rêver d'un podium. Pour le meilleur et pour le pire. Le pire est arrivé. Pour soulager nos gymnastes et éviter tout risque de blessure, la fédération et leurs coachs ont préféré sortir leur joker médical et laisser tomber cette finale. Ce dernier round par équipe.

Les explications sont limpides et brillantes de sagesse. La santé, l'optimisation des moyens, les perspectives à moyen terme. Tout a été réfléchi, digéré, pesé et sous-pesé. Pour le bien de nos gracieuses athlètes.

De cela se pose la question du réservoir de talents finalement peu profond. Ne faut-il pas travailler les infrastructures, l'attrait de cette discipline particulière, renforcer les entraînements et les staffs pour amener plus de filles au haut niveau? C'est en apparence ce à quoi la fédération travaille. C'est ce qui se dit, ce qu'on nous dit. Gageons que ces promesses soient tenues pour ne plus perdre de ci belles occasions.

Car cette apothéose, les filles la voulaient. La partager entre copines. Passionnées. Et animées par un désir de dépassement de soi et de performances sportives.

Quand on regarde cela de loin, c'est évidemment l'incompréhension, un peu de tristesse aussi, qui règnent. Mais dans ce cas, même si c'est difficile, il faut savoir accepter que la raison puisse l’emporter sur la passion.