Les dames 6es en poursuite à l'Euro, les hommes 7es

Les équipes belges de poursuite féminine et masculine se sont classées respectivement 6e et 7e des championnats d'Europe de Glasgow.



Nos quatuors avaient réussi à se sortir des qualifications mais ils n'ont pas été en mesure de se qualifier pour la petite finale, le plus haut qu'ils pouvaient espérer.



Lotte Kopecky, Gilke Croket, Shari Bossuyt et Annelies Dom ont terminé leur parcours en beauté en prenant le meilleur sur la Russie. Leur chrono de 4'28''911 leur permet de terminer 6e. La finale opposera l'Italie et la Grande-Bretagne, qui partira ultra-favorite.



Robbe Ghys, Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder et Sasha Weemaes ont été battus par l'Allemagne et se classent 7es. Ils peuvent tout de même être satisfait de leur prestation puisqu'ils ont réalisé le deuxième meilleur temps de l'histoire d'une équipe belge de poursuite.



Ils ont bouclé les 4 kilomètres en 3'59''519, à plus de 60 km/h de moyenne. L'Allemagne, qui disputera la petite finale, a réalisé un chrono de 3'56''852. les Belges étaient en tête après le premier kilomètre mais ils n'ont pas pu tenir le rythme.



L'Italie a créé la sensation en sortant les spécialistes britanniques. Les Transalpins affronteront la Suisse pour l'or.