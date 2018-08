Les Belgian Tornados à nouveau champions d'Europe, leur 10e médaille internationale

Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée ont pris la première place de la finale du relais 4X400m des championnats d'Europe d'athlétisme à Berlin.



En 2 min 59 sec 47, les Tornados ont devancé la Grande-Bretagne du champion d'Europe individuel Matthew Hudson-Smith (3:00.36) et l'Espagne (3:00.78).



Les Belgian Tornados, vainqueurs il y a deux ans Amsterdam, reconduisent leur titre de champion d’Europe. Ils décrochent la dixième médaille internationale de leur histoire en 21 finales. Ils ont gagné quatre fois l'or (Euro en plein air 2012, 2016 et 2018 et Euro indoor 2015), deux d'argent et quatre de bronze.



Dylan Borlée lance le relais sur les bons rails. Il cède le témoin en 4-5e position, au contact de la tête de course. Jonathan Borlée embraye et vient se glisser dans la foulée de l'Espagnol Lucas Bua. A mi-course, la Belgique est 2e. Le troisième relayeur espagnol accélère, Jonathan Sacoor résiste à Matthew Hudson-Smith, le champion d'Europe du 400m. Il sort ensuite une dernière ligne droite phénoménale pour lancer Kevin Borlée, toujours au deuxième rang.



Bruno Hortelano prend tous les risques dans le dernier tour, l'écart se creuse. Le médaillé d'argent du 400m ne panique pas. Le détenteur des records d'Espagne du 100, du 200m et du 400m a présumé de ses forces. Il explose en vol en fin de course. Plus frais, Kevin le double et s'en va cueillir l'or.