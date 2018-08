Lecluyse se qualifie pour la finale du 200m brasse

Fanny Lecluyse s'est qualifiée pour la finale du 200m brasse des championnats d'Europe de Glasgow. La nageuse des Dauphins Mouscronnois s'est classée 5e de la deuxième demi-finale en 2.25.76.



Fanny s'est mise en action rapidement et pointait même en tête après 50m. Portée par des excellents virages et des coulées efficaces, notre compatriote a bien tenu le choc. Lecluyse, 4e à mi-course, n'a été passée que par la fusée Yuliya Efimova dans le 2e 100m. La Russe s'est imposée en 2.23.49.



La recordwoman de Belgique de la discipline a touché le mur en 5e position. Sa demie était la plus relevée des deux. Son chrono de 2.25.76 est d'ailleurs ... le 5e temps des qualifiées.