Lecluyse et Croenen passent en demies, nos sprinters éliminés en 100m nage libre

Fanny Lecluyse s'est qualifiée pour les demi-finales du 100m brasse aux Championnats d'Europe de Glasgow. Louis Croenen a fait de même en 200m papillon. Jasper Aerents, Valentin Borisavljevic et Emmanuel Vanluchene n'ont pas passé le cap des séries du 100m nage libre.



La nageuse mouscronnoise a pris la 4e place de la 3e série avec un bon chrono de 1.08.17 (1.08.01 cette saison). Elle se classe 12e de ce premier tour et disputera les demi-finales dans la soirée. La tenante du titre lituanienne Ruta Meilutyte s'est montrée la plus rapide en 1.06.89.



"C'est important de passer et d'en garder un peu pour l'après-midi", s'est félicité Lecluyse. "Il faudra nager plus vite pour aller en finale. 1.08, ce ne sera pas assez. La saison a été un peu difficile pour moi parce que j'ai rendu mon travail de fin d'études. Une fois que j'ai pu me concentrer à 100% sur la natation, les entraînements se sont mieux passés. Je me sens bien et j'essaie de prendre du plaisir à nager".