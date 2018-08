Lecluyse 6e en finale du 200m brasse, Efimova en or

Fanny Lecluyse a décroché la 6e place de la finale du 200m brasse aux championnats d'Europe de Glasgow. La Russe Yuliya Efimova, déjà sacrée en 100m brasse, a remporté le titre continental.



Parti lentement comme à son habitude, Efimova a pris les devants à la mi-course et n'a jamais faibli. L'Espagnole Jessica Vall Montero (2:23.02) et la Britannique Molly Renshaw (2:23.43) complètent le podium.



Notre compatriote a bouclé ses quatre longueurs de bassin en 2:26.01, un peu plus lentement qu'en demi-finale (2:25.76). Septième à la touche, Lecluyse se classe finalement 6e après la disqualification de la Britannique Chloe Tutton.



"Je peux être contente, c'est ma meilleure place dans un Euro en grand bassin", a réagi la nageuse des Dauphins Mouscronnois. "J'aurais bien sûr voulu faire mieux qu'en demies. Je suis partie un peu plus lentement parce que je voulais finir plus vite qu'au tour précédent. Mon 3e 50 était plus rapide, mais le 4e était identique. Le 2:25.7 et le 2:26.0 représentent ce que je vaux pour le moment. Vu ma préparation, il ne fallait pas s'attendre à des miracles. Entre mars et mai, je suis rentré plusieurs fois en pleurant à la maison parce que cela n'allait pas. Je travaillais pour l'école jusqu'à minuit, je n'avais pas le temps de me reposer. C'est pour cela qu'on a hésité à disputer ce 200m".



Une fois son diplôme d'institutrice en poche, elle a mis les bouchées double. "J'ai bien géré les 6 dernières semaines, mais ce n'était pas assez pour nager 2:22 ou 2:23. Maintenant que j'ai terminé mes études, je vais me concentrer à 100% sur la natation. Je pense que ça fera une différence".



Le 50m brasse est encore à son programme. "Le premier objectif est de rentrer en demi-finales. Sur 50m tout doit être parfait, cela se joue sur quelques centièmes".