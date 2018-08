Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Dylan Borlée, tous les trois vainqueurs de leur série en 45 secondes, se sont aisément qualifiés pour les demi-finales du 400m des championnats d'Europe d'athlétisme ce mardi à Berlin, en Allemagne.

"C’est surtout au niveau des sensations que c’est ultra positif. C’est mon meilleur chrono de la saison. J’espère pouvoir confirmer demain", a commenté Jonathan Borlée au micro de la RTBF.

Et de poursuivre : "Cette course nous met dans le rythme et nous met en confiance. Le rêve ? Trois Borlée en finale et on va tout faire pour y arriver".

"Je me sentais vraiment bien. J’ai pu relâcher dans les trente derniers mètres. Je sens que je peux aller vite. Le tout, en 400, c’est de trouver le rythme", a expliqué de son côté Kevin Borlée.

Le mot de la fin revient à Dylan Borlée : "J’ai vu mes deux frères gagner, j’avais envie de faire la même chose, a plaisanté Dylan Borlée. Je pense que mentalement c’est bien qu’on gagne tous les trois. Les trois frères en finale, ce serait évidemment un scénario rêvé mais chaque chose en son temps".