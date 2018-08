Le prodigieux Duplantis bondit à 6m05 et décroche le titre européen

Armand Duplantis a remporté le titre européen au terme d'un concours de perche qui a atteint des sommets. Il a fait voler en éclat son record personnel et a écoeuré la concurrence avec parcours quasi parfait. Notre compatriote Arnaud Art a terminé 9 avec 6m65.



Sur la route de l'or, il est devenu le premier teenager à 6m et a battu trois fois son record du monde junior pour le porter à 6m05. Et avec une marge impressionnante ! De quoi donner le vertige. Sonné par sa propre performance, il a préféré en rester là.



Ses adversaires ont pourtant tout tenté dans une compétition absolument sensationnelle. Le Russe Timur Morgunov (21 ans) a gagné l'argent avec un bond à 6m. Les deux jeunots intègrent le cercle très fermé des hommes à six mètres qui compte désormais 20 membres. Le Français Renaud Lavillenie se classe 3e avec 5m95, il égale son meilleur saut de la saison.



Le nouveau roi a été adoubé par les anciens. Les Polonais Lisek et Wojciechowski ont été les premiers à le féliciter après son saut à 6m. Le champion olympique de Londres, qui s'apprêtait à s'élancer, s'est rapidement joint aux accolades. Le concours n'était pas encore fini, l'issue paraissait déjà évidente.



Dans une discipline qui a souvent souri aux costauds, "Mondo" (comme Lavillenie) détonne avec son physique fluet. Ses armes à lui sont sa maîtrise technique, sa fluidité et sa symbiose avec la perche. Duplantis est né pour sauter. Tout semble naturel chez lui.



Depuis tout gamin, le Suédois tutoie les sommets et aligne les records de précocité. Le voilà champion d'Europe à tout juste 18 ans. Son premier titre chez les seniors et assurément pas le dernier.



Ceux qui suivent l'athlé de près s'attendaient à son avènement. Peut-être pas aussi tôt, peut-être pas aussi fort.