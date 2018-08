Le duo masculin de golf perd également sa deuxième rencontre

L'équipe belge masculine de golf, composée de Lars Buijs et Christopher Mivis, s'est inclinée dans son deuxième match de poule au championnat d'Europe, jeudi à Glasgow, sur le parcours du Gleneagles Hotel.

Les Belges, opposés aux Norvégiens Jarand Ekeland Arnoy et Kristian Krogh Johannessen, ont perdu 2UP dans cette partie jouée sur le principe du match-play à quatre balles. Chaque joueur jouait sa propre balle et le score le plus bas était retenu comme le score de l'équipe pour chaque trou. En match-play, l'unité du score est le trou à la place du parcours dans son entièreté. La paire qui possède donc le plus petit score sur un trou gagne un point.

Battu largement (6&5) par les Islandais mercredi, le duo belge affrontera encore l'Italie vendredi dans son troisième et dernier match du groupe D.

La Belgique présentera aussi deux équipes dans la compétition mixte: Christopher Mivis-Manon De Roey et Lars Buijs-Chloé Leurquin.