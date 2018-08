La poursuite belge passe aussi chez les messieurs et visera également le bronze

La Belgique a passé les qualifications à la poursuite par équipes (messieurs) aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste jeudi à Glasgow, Ecosse, mais ne pourra que décrocher au mieux une médaille de bronze.

Robbe Ghys, Kenny De Ketele, Lindsay De Vylder et Sasha Weemaes ont parcouru la distance de 4 kilomètres (16 tours de piste) en 4:00:022, soit le 7ème temps des 12 pays engagés. Les 8 premiers sont qualifiés pour le premier tour vendredi. Les Italiens ont réussi le meilleur chrono en 3:56.559.

Le vainqueur des duels entre la Suisse et la France d'une part, entre l'Italie et la Grande-Bretagne d'autre part, disputeront la finale pour l'or et l'argent.

Les six autres paires seront classées suivant leur temps à l'issue du premier tour vendredi pour déterminer les deux plus rapides qui lutteront pour le bronze ensuite. La Belgique roulera au premier tour avec l'Allemagne.

Qualifications - Poursuite par équipe messieurs :

1. Italie 3:56.559

2. Suisse 3:57.925

3. France 3:58.254

4. Grande-Bretagne 3:58:529

5. Russie 3:58.756

6. Allemagne 3:59.627

7. BELGIQUE 4:00:022

8. Pologne 4:01.261

--------------------------

9. Bélarusse 4:03.582

10. Danemark 4:06.124

11. Ukraine 4:07.001

12. Espagne 4:15.166