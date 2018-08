"La finale A est inaccessible" reconnaissent les rameurs Pierre De Loof et Ruben Claeys

"Ils sont qualifiés", Dirk Crois a résumé brièvement son sentiment après la 3e place en séries du deux de couple, qu'il entraîne, Pierre De Loof et Ruben Claeys. Le duo a enlevé la dernière place directement qualificative pour les demi-finales des championnats d'Europe d'aviron jeudi en fin de matin à Strathclyde juste à côté de Glasgow.

"Nous n'avons pas forcé, ce n'était pas nécessaire", a expliqué Pierre De Loof. Les Français et les Suisses (1ers et 2es, ndlr) sont de très fortes équipes. Nous n'aurions pas pu rivaliser."

En demi-finales, samedi, il faut aussi finir dans le Top 3 pour rentrer en finale A.

"Ce ne sera pas possible", reconnaît Ruben Claeys, 21 ans. "La différence de niveau avec les U23 est énorme et l'écart est encore trop grand."

"En finale B, je crois que nous pouvons ambitionner le top 3 (places 7 à 9)", a ajouté De Loof. A 23 et 21 ans, le Brugeois et le Gantois, qui avaient terminé 5e des Mondiaux U23 l'an dernier, ont conscience du chemin qui reste à parcourir parmi l'élite.

Dirk Crois aussi. "Je leur avais demandé, une fois qu'ils avaient assuré leur qualification, d'essayer de rester le plus possible dans le rythme des meilleurs." Les écarts à l'arrivée de plus de 19 secondes sur les Français et d'un peu moins de 12 sur les Suisses confirment ce sentiment.