La Belgique, 3e des qualifications, renonce à disputer la finale par équipes

C'est officiel, notre équipe féminine de gymnastique ne disputera pas la finale des championnats d'Europe de Glasgow.



La coach fédérale, Marjorie Heuls avait laissé entendre qu'un forfait était possible à l'issue des qualifications. Après une nuit de réflexion, la décision est tombée et a été prise en concertation avec toutes les parties (entraîneurs, personnel médical, chef d'équipe et gymnastes).



Troisième des qualifications après une très belle prestation d'ensemble, notre équipe pouvait espérer lutter pour le podium. Nos gymnastes (Nina Derwael, Axelle Klinckaert et Maellyse Brassart) vont se concentrer sur leurs épreuves individuelles.



"Les préparatifs pour le prochain Championnat du Monde (première phase de sélection pour les Jeux Olympiques) débuteront la semaine prochaine avec le même groupe limité de gymnastes. La Fédération souhaite éviter tout risque pour la préparation des objectifs à court et long terme des gymnastes (Championnats du Monde et Jeux Olympiques). Sur la base de ces objectifs, il a été décidé conjointement de participer uniquement aux finales par engin de ce dimanche 5 août", explique la fédération royale belge de gymnastique dans un communiqué.