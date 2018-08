L'excellent bilan des Belges aux championnats d'Europe 2018

Les Championnats d'Europe multi-sports 2018 se sont terminés dimanche après dix jours de compétition. A Glasgow et Berlin, 118 athlètes belges ont participé aux épreuves d'athlétisme, de gymnastique et d'autres sports mis à l'honneur à l'occasion de l’événement. Tour d'horizon des 19 médailles qu'ils ramènent dans leurs valises.

Athlétisme Les médailles belges aux Championnats d'Europe 2018 - © Tous droits réservés Il y a deux ans, les Tornados avaient remporté le plus beau des métaux à Amsterdam sur le relais 4x400m. Sur la piste du stade Olympique de Berlin, ils ont réussi à renouveler ce bel exploit. Jonathan Borlée, Kévin Borlée, Dylan Borlée et Jonathan Sacoor se sont parés d'or en 2:59.47. Ils se sont imposés devant la Grande-Bretagne (3:00.36) et l'Espagne (3:00.78). Un quatuor en or. En individuel, Kevin et Jonathan Borlée ont respectivement décroché l'argent et le bronze sur 400m. Le premier a terminé sa course en 45.13, le deuxième en 45.19. Seul le Britannique Matthew Hudson-Smith a privé les jumeaux de la victoire finale. Bashir Abdi, lui, a décroché la médaille d'argent du 10 000 mètres en athlétisme avec un chrono de 28:11.75. Il s'est incliné face au Français Morhad Amdouni, vainqueur de la course en 28:11.22. Le marathon a amené une nouvelle médaille d'or à la délégation belge. Koen Naert a décroché la première place. Il a terminé sa course de 42,195km en 2h09:51, améliorant au passage son record personnel qui était jusque-là de 2h10:16. Pour le septième marathon de sa carrière, Naert, 28 ans, s'est imposé devant le Suisse Tadesse Abraham (2h11:24) et l'Italien Yassine Rachik (2h12:09). Pour retrouver un Belge vainqueur dans cette discipline, il fallait remonter à 1971 avec la victoire de Karel Lismont. Chez les dames, Nafissatou Thiam a pu rajouter à son impressionnant palmarès le dernier titre qui lui manquait. La championne olympique et du monde d'heptathlon est à présent championne d'Europe. Après un début de concours mitigé, Nafi est montée en puissance et a terminé avec 6816 points. Un score qui lui permet de devancer sa rivale principale, la Britannique Katarina Johnson-Thompson (6759) et l'Allemande Carolin Schäfer (6602).

Cyclisme Revivez les médailles belges des Championnats d'Europe 2018 - © Tous droits réservés Au terme d'une course de près d'une heure, le duo Kenny De Ketele et Robbe Ghys a terminé médaillé d'or de la course à l'américaine. Les deux Belges ont parcouru 200 tours de piste (50 kilomètres), jalonnés de 20 sprints, pour amasser au total 60 points. Ils ont devancé l'Allemagne (49 points) et la Grande-Bretagne (38 points). De Ketele a également décroché la médaille d'argent de la course aux points messieurs sur 40 kilomètres en engrangeant 83 points. Seul le Polonais Wojciech Pzsczolarski a fait mieux avec 102 points. En contre-la-montre messieurs sur route, Victor Campenaerts a récupéré une autre médaille d'or pour la délégation belge. Il devance l'Espagnol Jonathan Castroviejo de 63 centièmes de secondes. Chez les dames, la championne du monde Nicky Degrendele a fini avec l'argent en finale du Keirin. La jeune athlète de 21 ans a été battue par la Française Mathilde Gros dans les derniers mètres de la course. Deux médailles de bronzes sont également à ajouter. Githa Michiels et Jolien D'Hoore ont respectivement terminé troisième de Mountainbike et du 10 kilomètres Scratch. La dernière médaille en cyclisme a été ramenée par Wout Van Aert. Le jeune homme de 23 ans a empoché le bronze sur l'épreuve de cyclisme sur route disputée sur 230,4 km. Il a été devancé au sprint par l'Italien Matteo Trentin et le Néerlandais Mathieu Van der Poel.

Gymnastique artistique Les médailles belges aux Championnats d'Europe 2018 - © ERIC LALMAND - BELGA En gymnastique, Nina Derwael a confirmé son statut de favorite en conservant son titre aux barres asymétriques. Elle a réalisé un score de 15.300, devançant largement la Russe Uliana Perebinosova (14.566) et la Française Mélanie de Jesus (14.400). Une heure plus tard, la Belge est allée chercher une deuxième médaille à la poutre, en argent cette fois. Elle y réalise un score de 13.600, juste derrière le 13.900 de la Néerlandaise Sanne Wevers. Une autre Belge a également inscrit son nom au palmarès des médaillés de la compétition : Axelle Klinckaert a gagné le bronze au sol. La Termondoise a récolté 13.400 points et est longtemps restée en haut du classement jusqu'au passage de la Roumaine Denise Golgota, l'avant-dernière finaliste qui termine deuxième. La Française Mélanie de Jesus s'est imposée avec un score de 13.766 points.

Natation Les médailles belges aux Championnats d'Europe 2018 - © ANDY BUCHANAN - AFP La seule médaille de natation belge est en bronze. Kimberly Buys est allée la chercher lors de la finale du 50m papillon. Elle a réalisé un chrono de 25.74, à 4 centièmes de seconde de son record de Belgique (25.70) établi aux Mondiaux 2017 à Budapest. La Suédoise Sarah Sjöström s'est imposée en 25.16 devant la Suissesse Emilie Beckman (25.72).

Triathlon Les médailles belges aux Championnats d'Europe 2018 - © Tous droits réservés Au bout d'une course de 1h47:40, Marten Van Riel a décroché la médaille de bronze de l'épreuve de triathlon à Glasgow. Le parcours comprenait une distance de 1,5km à la nage, 40km en vélo et 10 km de course. C'est le Français Pierre Le Corre qui a terminé premier (1h47:17), suivi de l'Espagnol Fernando Alarza (1h47:28). Marten Van Riel ne s'est pas contenté d'une médaille. Le Belge de 24 ans a également décroché une belle médaille de bronze avec le relais mixte aux côtés de Claire Michel, Valery Barthelemy, Jelle Geens. Le quatuor a bouclé sa course (comprenant 300m à la nage, 6,7 km en vélo et 1,5 km de course à pied pour chacun des membres) en 1h15:29, derrière la France (1h15:04) et la Suisse (1h15:18).