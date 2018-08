L'équipe féminine belge également battue et éliminée

L'équipe belge féminine de golf, composée de Manon De Roey et Chloé Leurquin, a été battue dans son troisième et dernier match de poule au championnat d'Europe, vendredi à Glasgow, sur le parcours du Gleneagles Hotel.

Battues par l'Allemagne mercredi puis contraintes au partage contre l'Espagne jeudi, De Roey et Leurquin étaient opposées aux favorites du tournoi, les joueuses locales Georgia Hall, lauréate du British Open 2018, et Laura Davies.

De Roey et Leurquin n'ont pas démérité, s'inclinant finalement 4&2 dans cette partie jouée sur le principe du match-play à quatre balles.

Le duo belge était déjà éliminé alors que les deux Britanniques joueront bien les demi-finales.

Plus tôt dans la journée, Lars Buijs et Christopher Mivis ont signé une troisième défaite de rang. Après des revers face à l'Islande et la Norvège, les Belges ont perdu 4&3 contre l'Italie et sont également éliminés.

La Belgique présentera aussi deux équipes dans la compétition mixte : Christopher Mivis-Manon De Roey et Lars Buijs-Chloé Leurquin.