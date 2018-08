L'équipe féminine belge battue par l'Allemagne pour son entrée en lice

L'équipe belge féminine de golf, composée de Manon De Roey et Chloé Leurquin, s'est inclinée dans son premier match de poule au championnat d'Europe, mercredi à Glasgow, sur le parcours du Gleneagles Hotel.

Les Belges, opposées aux Allemandes Isi Gabsa et Leticia Ras-Anderica, se sont inclinées sur le score de 5&3 dans cette partie jouée sur le principe du match-play à quatre balles. Chaque joueuse jouait sa propre balle et le score le plus bas était retenu comme le score de l'équipe. En match-play, l'unité du score est le trou à la place du parcours dans son entièreté. La paire qui possède donc le plus petit score sur un trou gagne un point.

A trois trous de la fin, les Allemandes comptaient une avance de 5 points et ne pouvaient donc plus s'incliner.

Le duo belge affrontera encore l'Espagne jeudi et la Grande-Bretagne vendredi.

Plus tard dans la journée, Lars Buijs et Christopher Mivis défieront les Italiens Guido Migliozzi et Lorenzo Gagli dans l'épreuve masculine. La Belgique présentera aussi deux équipes dans la compétition mixte : Christopher Mivis-Manon De Roey et Lars Buijs-Chloé Leurquin.