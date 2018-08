L'équipe belge féminine de golf partage l'enjeu

L'équipe belge féminine de golf, composée de Manon De Roey et Chloé Leurquin, a réalisé un partage dans son deuxième match de poule au championnat d'Europe, jeudi à Glasgow, sur le parcours du Gleneagles Hotel.

Battues par l'Allemagne mercredi, De Roey et Leurquin n'ont pas pu se défaire de l'Espagne, représentée par Noemi Jimenez et Silvia Banon. Longtemps au coude-à-coude, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité dans cette partie jouée sur le principe du match-play à quatre balles.

Le duo belge affrontera encore la Grande-Bretagne vendredi pour son dernier match dans le groupe A.

Plus tôt dans la journée, Lars Buijs et Christopher Mivis ont perdu leur deuxième rencontre de rang, cette fois contre la Norvège. La Belgique présentera aussi deux équipes dans la compétition mixte : Christopher Mivis-Manon De Roey et Lars Buijs-Chloé Leurquin.