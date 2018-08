Kolesnikov accroche un 3e titre, Kapas surprend tout le monde à Glasgow

Le phénomène russe Kliment Kolesnikov a remporté son troisième titre de la semaine en s'imposant en finale du 100 m dos des Championnats d'Europe, lundi à Glasgow.

Le tout jeune Kolesnikov, 18 ans, qui a déjà remporté l'or sur 50 m dos et sur 4x100m nage libre, a terminé en 52 sec 53/100 devant son compatriote Evgeny Rylov (52.74) et le Grec Apostolos Christou (53.72).



La Hongroise Boglarka Kapas, habituée des sacres sur 400 et 800 m nage libre, a remporté son sixième titre de championne d'Europe en s'imposant en finale du 200 m papillon.

Karpas, déjà reine d'Europe sur 800 m (2012, 2016), 400 m et 1500 m nage libre (2016), s'est imposée en 2 min 07 sec 13/100 devant la Russe Svetlana Chimrova (2:07.33) et la Britannique Alys Thomas (2:07.42), au terme d'un final serré.