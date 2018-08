Kluft : "Nafi Thiam va améliorer mon record d'Europe prochainement"

Ce jeudi, Nafi Thiam entrera en lice aux championnats d'Europe à Berlin. Après sa médaille d'or olympique et son titre mondial à l'heptathlon, l'athlète mondiale de l'année veut également être pour la première fois au plus haut niveau aux championnats d'Europe.

"Elle n’est pas imbattable en ce moment... car personne ne l’est. Elle arrive ici en confiance et avec un petit plus sur les autres athlètes. Mais attention car tout peut se produire. Si elle connait deux bonnes journées, je pense que personne ne parviendra à la battre. Elle appartient à la catégorie des athlètes qu’on apprécie de suivre", raconte Carolina Kluft au sujet de la Belge.

Et la triple championne du monde, championne olympique et détentrice du record d’Europe de l’heptathlon d'ajouter : "Nafi a déjà prouvé qu'elle était une des meilleures heptathlètes du monde. Je pense qu’elle va améliorer mon record d’Europe prochainement. Elle était déjà très proche à Gotzis. Je suis persuadée qu’elle va briller durant de nombreuses années. C’est fun d’avoir le record, mais je ne serais pas triste si elle venait à me battre. Je lui transmets mon record avec plaisir."

"Elle est douée pour les parties techniques. Si elle peut améliorer certains points, je pense en premier lieu à sa vitesse. Elle pourrait franchir un cap sur le 200 mètres ou sur les haies par exemple. Je sais aussi qu’elle n’aime pas beaucoup le 800 mètres", conclut la Suédoise de 35 ans au micro de notre collègue David Bertrand, envoyé spécial de la RTBF en Allemagne.