Kimeli sur 1500m en pensant au 5000m, Callahan compte "tout donner" sur 1500m

Il y a aura trois Belges mercredi en séries du 1500 m des championnats d'Europe d'athlétisme de Berin: Isaac Kimeli, Ismael Debjani et Peter Callahan.

Isaac Kimeli s'alignera sur 1500 m dans le but d'acquérir du rythme avant le 5000 m de samedi, son objectif principal à Berlin.

"Je suis prêt et je serai content avec un top 8 sur 5000 m", a déclaré Kimeli lundi à l'hôtel de la délégation belge. "Je veux faire mieux qu'à Amsterdam (9e du 1500 m, ndlr). Que ce soit une course lente ou rapide ne m'inquiète pas. Je travaillé ma condition, nécessaire pour le 5000 m, en combinaison avec la vitesse", dit l'athlète de 24 ans, membre de l'Olympic Essenbeek Halle.

Peter Callahan arrive lui à Berlin après avoir vu sa préparation perturbée par une maladie (infection virale). "Je n'avais plus d'énergie, cela a duré trois, quatre semaines", confie l'athlète de 27 ans né aux Etats-Unis.

Callahan avait réussi le mimimum pour Berlin dès le mois d'avril. "Ma saison a été assez difficile. Le but était de vite me qualifier puis de lever le pied. Ce n'est pas possible de courir constamment au haut niveau. Mais après avoir réalisé le temps-limite, je suis tombé malade et cela a perturbé mon planning. Cet Euro est mon grand objectif de l'année. Je vais tout donner. Tout est possible sur 1500 m. Je me sens plus à l'aise dans une course tactique", déclare le sociétaire de l'Excelsior, éliminé en séries de l'Euro 2016 à Amsterdam.