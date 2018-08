Kevin et Jonathan Borlée partagent leur bonheur sur le podium du 400m

Kevin et Jonathan Borlée ont reçu leur médaille d'argent et de bronze du 400m au cœur de Berlin ce dimanche. En dix ans au plus haut niveau, c'est la première fois que les jumeaux partagent un podium international en individuel. Un moment fort et forcément unique dans leur carrière.



Le Britannique Matthew Hudson-Smith, titré sur la distance, a eu droit à un magnifique "God Save the Queen".



Un peu plus tard, les Tornados sont venus chercher leur médaille d'or. A six ! Les remplaçants, Robin Vanderbemden et Julien Watrin, qui ont couru en séries, ont aussi pu goûter aux joies du podium et de la Brabançonne.