Kevin Borlée : "J'étais dans un faux rythme, mais c'est mon meilleur chrono de la saison"

Kevin Borlée s'est qualifié pour la finale du 400 m des championnats d'Europe d'athlétisme mercredi à Berlin, en Allemagne. Il a pris la 3e place de la 3e demi-finale en 45.07, se qualifiant au temps.

"Après 250 mètres, je sentais que je n’étais pas bien, comparativement à hier où tout venait tout seul. Je serais passé sous les 45 secondes sans problème hier si j’avais continué ma course. Aujourd’hui, j’étais dans un faux rythme. Je ne sais pas l’expliquer. J’arrive aux 300 m et je me demande quoi. J’arrive encore à dépasser, je tiens et je fais mon meilleur chrono de la saison. Je me qualifie, c’est le principal. Je suis content, même si je sais que je suis capable de faire mieux. Je ne me sentais vraiment pas bien dans ma course, je ne sais pas pourquoi. Je me qualifie malgré ça. Il faut maintenant bien se reposer", a détaillé Kevin Borlée à notre micro.

Et d’ajouter : "Ca fait vraiment plaisir. J’étais fort nerveux avant la course, ça fait partie du championnat. Je suis très content d’être avec Jo en finale, j’aurais aimé que Dylan soit là aussi. Il a fait une belle course, il a osé. Ce sera pour la prochaine fois. Malgré le couloir 1 ou 2 en finale vendredi, je vais tenter de faire le job. On verra où ça nous mènera. Pour la finale, Hudson-Smith a l’air très fort. Toute la pression repose sur ses épaules, je l’ai déjà vu craquer par le passé. On lui mettra en tout cas la pression."