Kevin Borlée : "C'est indescriptible, c'est le plus beau moment !"

Kevin Borlée (2e) et Jonathan Borlée (3e) sont montés sur le podium du 400 m aux championnats d'Europe d'athlétisme vendredi à Berlin. Matthew Hudson-Smith a privé les frères du titre européen.

"C’est dingue ! Ça fait longtemps qu’on attend ça. En plus, une année comme celle-ci… C’était hyper nerveux avant la course. On s’est juste concentré. On y pensait mais en même temps, on ne voulait pas y penser. C’est juste dingue. On se sentait bien en arrivant ici, on a trouvé le truc. Il fallait encore le sortir. Malgré le couloir 1, j’y ai cru. Je savais que c’était possible. Je suis resté concentré. Faire ça tous les deux, … Ce n’est même pas 1, 2, 3, … On l’a fait ! On est tous les deux là, on l’a fait au bon moment. C’est un soulagement énorme. C’est la 10ème année qu’on est au top, on a fait tous les championnats. C’est une saveur incroyable. Pouvoir être en finale ensemble, pouvoir performer et être sur le podium ensemble, c’est indescriptible ! A part être 1 et 2, il n’y a pas mieux. C’est le plus beau moment !", a souri Kevin, qui a décroché sa 3e médaille individuelle, à notre micro.