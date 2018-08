Kevin Borlée : "Aux 300m, je vois que l'Espagnol n'en peut plus"

Les Belgian Tornados sont devenus champions d'Europe du 4x400m et ont ajouté une ligne à leur impressionnant palmarès. En 10 ans, ils ont disputé 21 finales et ont décroché 10 médailles. Une longévité au plus haut niveau tout simplement hallucinante. Kevin et Jonathan Borlée ont été de tous les succès, cette fois-ci ils étaient accompagnés de Dylan Borlée et Jonathan Sacoor.

"La première place ce n’est jamais la meilleure. On se doutait que ça allait être moi et j’ai pris mes responsabilités", a commenté Dylan Borlée. "Beaucoup d’équipes avaient mis leur meilleur coureur en première position. Je savais que ça allait être une grosse bagarre et j’ai fait de mon mieux pour donner le témoin à Jonathan dans les meilleures conditions possibles". Une fois sa partie du job fait, le cadet des frangins a récupéré avant de savourer la victoire. "Quand Kevin a le témoin et qu’il revient, l’adrénaline remonte et on attend qu’une chose, c’est de pouvoir célébrer ça".