Jonathan Borlée : "Un sentiment particulier, un de nos rêves se réalise"

Matthew Hudson-Smith a remporté la finale du 400 m des Championnats d'Europe, vendredi, à Berlin. Le Britannique de 23 ans, a terminé en 44 sec 78/100, devant les frères belges, Kevin (2e en 45.13) et Jonathan (3e en 45.19), qui décroche ainsi sa première médaille individuelle.

"Je n’ai pas toujours été récompensé. J’ai souvent terminé 4ème et c’était très frustrant. Mais j’ai continué à y croire et à travailler. C’est sûr que le début de saison n’a pas été idéal pour préparer ses championnats mais j’ai réussi à me remettre dedans et à trouver les sensations au bon moment. Je monte enfin sur le podium, ça n’a pas été évident. Même si je me sentais bien, j’ai une petite contracture à la cuisse et je m’étais remis à penser à ces deux déceptions aux Championnats d’Europe, où j’étais aussi au couloir 4. Il n’y a rien à faire, ça travaille beaucoup dans la tête. Mais j’ai essayé de rester concentré sur ce que j’avais à faire et donner le maximum. Je suis très content de concrétiser ça aujourd’hui avec Kevin. Ça fait du bien, c’est génial. C’est vraiment un sentiment particulier. On a commencé il y a dix ans, on faisait notre première finale ensemble il y huit ans et enfin, un de nos rêves se réalise", a raconté avec le sourire Jonathan.