Jonathan Borlée : "Un chrono qui fait du bien au moral, on donnera tout en finale"

Jonathan Borlée s'est qualifié pour la finale du 400m des championnats d'Europe d'athlétisme mardi à Berlin, en Allemagne. Il a terminé 2e de la 1e demi-finale en 44.87, derrière le Britannique Matthew Hudson-Smith (44.76).

"C’est le scénario parfait. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Ma course a été moins bonne que celle d’hier. Je suis tout de même satisfait de passer à la place. Tout reste encore à faire. 44.87 ? C'est un chrono qui fait du bien au moral. C’est bien de faire ma vingtième course sous les 45 secondes ici, j’espère que je pourrais en faire une 21e", a précisé Jonathan Borlée à notre micro.

Et d'ajouter : "Ces dernières années, je me suis beaucoup cherché et j’avais du mal à retrouver mes sensations. Paradoxalement, alors que j’ai eu plusieurs soucis physiques, je retrouve des sensations, surtout dans le début de course. Pour le moral et pour la fin de course, c’est très important."

L'athlète belge donnera le maximum en finale. "On tentera de récolter la première place, mais c’est sûr qu’il y a deux catégories en ce moment : Hudson-Smith et le reste du peloton. S’il reste dans cette forme-là, il battra le record d’Europe en finale je pense. La finale n’est gagnée pour personne, il faut encore la courir. On donnera tout pour faire le meilleur résultat possible."