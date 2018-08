Jacques Borlée : "Un moment d'anthologie, une soirée exceptionnelle pour l'athlé belge"

Kevin Borlée a décroché la médaille d'argent, juste devant son frère jumeau Jonathan, de la finale du 400m des championnats d'Europe d'athlétisme de Berlin vendredi. Les deux frères auront donc l'opportunité de monter pour la première fois ensemble sur un podium d'un grand championnat dans l'épreuve individuelle.

"C'est une soirée exceptionnelle pour l'athlétisme belge : Nafi 1ère, Kevin 2e et Jo 3e. J'ai aussi une pensée pour Hanne Claes, 4e, qui a couru le 4x400 m dans la matinée. La course de Kevin et Jo, je ne voyais plus clair. J'étais aux 200 m, je ne savais plus quoi. Quand je les ai vus s'embrasser, j'ai dit 'ok, c'est bon, ils sont 2 et 3'. C'est exceptionnel ! Aux 300 m, je voyais le Polonais remonter alors que Jo était 2e. Il a su tenir. Kevin était lui au 1er couloir, il a fait une course incroyable. Il a remonté tout le monde, c'était du Kevin ! Encore un moment d'anthologie. Faire ça au premier couloir, c'est incroyable", a détaillé Jacques Borlée à notre micro.

Et le père-entraineur de Kevin et de Jonathan de poursuivre : "Cette semaine est fantastique, mais la saison a été très difficile. Le groupe fonctionnait bien, mais Kevin, Jonathan et Dylan avaient beaucoup de blessures. Ca s'enchainait et il fallait pouvoir remonter la spirale. Les choses ont pu se déclencher et on a fait un stage incroyable à Valbonne, où on voyait qu'ils parvenaient à se libérer progressivement."

Jonathan Borlée a décroché sa première médaille individuelle vendredi soir. "Jo avait gagné le championnat américain en 2009. Il maitrisait parfaitement les compétitions, puis il a connu la malchance en 2013 ou en 2014. Il avait l'impression de rater sa carrière. Il avait vraiment besoin de cette médaille. Ca va le libérer pour les deux prochaines années. Les deux médailles vont booster le 4x400 m. On va sortir le grand jeu et y aller pour la médaille d’or", a conclu Jacques Borlée.