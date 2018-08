Jacques Borlée : "On arrive en forme au bon moment"

Les frères Borlée seront à nouveau tous les trois présents dans un grand championnat. Kevin, Jonathan et Dylan ont réussi à se qualifier sur 400m. Cela n'a pas été facile, notamment pour Jo, ralenti dans sa préparation par une élongation puis une fracture du coude.



Jacques Borlée est confiant. "L'athlétisme est un sport d'excellence et d'absolu. Il faut arriver en forme au bon moment et donc avoir une préparation bien calibrée. Apparemment on arrive en forme au bon moment". Tant en individuel qu'en relais, les adversaires des Belges, tenants du titre, seront espagnols (Hortelano, Husillos) et britanniques (Hudson). "L'équipe n'a jamais été aussi forte et on peut aller battre le record de Belgique (2.58.52)".



Au terme de dix mois de préparation ("c'est long mais il faut ce qu'il faut"), Kevin Borlée se sent "bien". "Je pense pouvoir courir au moins 45.00, voire en dessous. Je dois avoir l'ambition d'aller en finale. Et là tout est possible".



Jonathan Borlée arrive lui en forme. "La confiance progresse. Cela n'a pas été évident. Mais cela va de mieux en mieux dans mes courses. Je donnerai le maximum aux championnats d'Europe en espérant être à mon meilleur niveau."



De son côté, Dylan Borlée espère réussir "un gros record personnel" (45.55) et pourquoi pas s'approcher de la finale.