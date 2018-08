Grossen sur le forfait des gymnastes : "C'est une décision rationnelle, la priorité ce sont les Jeux"

L'équipe belge féminine de gymnastique a déclaré forfait pour la finale des championnats d'Europe après s'être brillamment qualifiée. Lode Grossen, directeur technique de la fédération, justifie ce choix sans doute difficile à comprendre pour le grand public mais mûrement réfléchi.



"C'est une décision très importante et on ne l'a pas prise avec joie. On a réuni tout l'encadrement et les athlètes pour évaluer les pour et les contre d'une participation à la finale et on a décidé que c'était mieux dans la situation actuelle de ne pas prendre part à la finale."



Avec trois des quatre filles qualifiées pour des finales individuelles et pas de possibilités de remplacement, la Belgique est un peu victime de son succès et de l'étroitesse de son vivier. Le calendrier resserré de cet Euro ne favorise pas non plus la récupération. "Les compétitions s’enchaînent très vite, plus que dans un championnat du monde. L'équipe n'est pas complète, on est quatre alors qu'on aurait pu être 5. On envisage le long terme, c'est-à-dire les championnats du Monde (18 au 27 octobre à Doha), qui servent de sélection pour les Jeux. Et il nous faut une bonne équipe pour démarrer du bon pied la qualification olympique. C'est une décision rationnelle. La priorité ce sont les Jeux".



Les corps des gymnastes sont très sollicités dans ces compétitions et cela augmente le risque de blessure. "A l'entraînement, elles utilisent des surfaces de réception plus molles, moins traumatisantes. Ici c'est toujours sur "le dur" et les plages de récupération sont très courtes. On a aussi consulté les médecins et les kinés. On a peu d'athlètes et on doit gérer cela. Il faut être très vigilant."



Les filles Nina Derwael en tête avaient affirmé leur souhait de disputer cette finale. "Les filles étaient déçues", reconnait Grossen. "Il fallait atteindre une décision qui est soutenue par tous et surtout les athlètes. Elles ont compris que c'était mieux (de déclarer forfait) si on veut envisager des bonnes prestations aux Jeux."



Même si l'encadrement et les athlètes sont parvenus à un "consensus", il faudra digérer cette déception. Lode Grossen préfère retenir le positif. "La prestation était positive et on fait partie des meilleures équipes européennes. Cela n'aura pas d'impact sur les prestations individuelles. La politique chez nous, c'est de toujours se donner à fond et viser l'excellence. Je fais confiance aux coaches pour les motiver. On peut envisager des médailles", conclut-il sans se prononcer sur le nombre.