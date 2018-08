Grand chelem pour Efimova qui s'impose aussi sur le 50m brasse

La Russe Yuliya Efimova a décroché sa troisième couronne continentale en brasse de la semaine en remportant le 50 m des championnats d'Europe, jeudi à Glasgow.

Efimova, qui s'était imposée sur 100 et 200 m brasse, a titillé le record d'Europe (29.48) en terminant en 29.81 devant la Britannique Imogen Clark (30.34) et l'Italienne Arianna Castiglioni (30.41).

L'Italienne Margherita Panziera s'est imposée sereinement en finale du 200 m dos. Elle a mené la course de bout en bout et terminé en 2:06.18 devant la Russe Daria Ustinova (2:07.12) et la Hongroise Katalin Burian (2:07.43).

Chez les hommes, Benjamin Proud, déjà champion du monde de la distance, est devenu le premier Britannique à s'imposer sur l'aller simple en remportant le titre européen du 50 m nage libre, jeudi à Glasgow.

Proud, en argent sur 50 m papillon, a nagé en 21.34, terminant devant le Grec Kristian Gkolomeev (21.44) et l'Italien Andrea Vergani.

L'Italien Piero Codia a remporté son premier titre en s'imposant en finale du 100 m papillon en 50.64, devant le Français Mehdy Metella. Le Britannique James Guy (51.42) complète le podium.