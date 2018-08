Goossens 7e de la finale des anneaux, Kuavita 8e à la barre fixe

Le Belge Dennis Goossens s'est classé 7e dimanche de la finale aux anneaux, aux championnats d'Europe de gymnastique artistique à Glasgow en Ecosse. Lors de cette dernière journée de compétition, réservée en gymnastique aux finales par agrès masculines, le meilleur Belge aux anneaux a obtenu une note de 13.700. Le Grec Eleftherios Petrounias, qui s'était qualifié avec le score de plus élevé (15.133), s'est imposé avec 15.466 points, devant le Turc Ibrahim Colak (15.100) et le Britannique Courtney Tulloch (15.000).

Goossens a réalisé un bel exercice mais a trébuché et chuté lors de sa sortie. Le jeune gymnaste de 24 ans avait la mine déconfite au moment de quitter l'estrade. Sa note de 13.700 est logiquement bien inférieure à celle qu'il attendait et à ce qu'il avait obtenu en qualifications (14.766, soit la 5e des 8 qualifiés).

Dennis Goossens avait été en 2016 le premier gymnaste belge à atteindre une finale par agrès dans des Jeux Olympiques, en prenant part à Rio à la finale des anneaux où il avait terminé 8e. Ses meilleurs résultats au niveau international incluent une 5e place aux anneaux à la Coupe du Monde de Doha en 2017 et une médaille de bronze à une autre manche de Coupe du Monde, à Cottbus en 2016.

En fin d'après-midi, Noah Kuavita a terminé 8e de la finale de la barre fixe avec une note 12.266. Le titre est revenu au Suisse Oliver Hegi (14.700) devant le Néerlandais Epke Zonderland (14.400) et le Hongrois David Vecsernyes (14.033).

Dans les deux premières finales aux agrès de l'après-midi, le Britannique Dominick Cunningham s'est imposé au sol, devant l'Israélien Artem Dolgopyat et le Russe Artur Dalaloyan. Au cheval d'arçons, Rhys McClenaghan, récent médaillé d'or aux Commonwealth Games dans le même exercice, s'est imposé sur un score de 15.300. Il s'agit de la toute première médaille européenne en gymnastique de l'histoire de l'Irlande. Et c'est un jeune de 19 ans qui l'a obtenue, battant notamment le champion olympique et du monde Max Whitlock qui a fauté et termine en-dehors du podium. Robert Seligman a pris l'argent pour la Croatie, ainsi que le Slovène Saso Bertoncelj, les deux hommes ayant réalisé le même score de 14.866.