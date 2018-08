Gilke Croket 19e en finale de la course par élimination, Kenny titrée

Gilke Croket a pris 19e et dernière place de la course par élimination des championnats d'Europe de cyclisme sur piste à Glasgow en Ecosse dimanche. La Belge aura été la première à être éliminée dans cette course remportée par la Britannique Laura Kenny.

Laura Kenny décroche sa deuxième médaille d'or dans ces championnats d'Europe après le titre décroché avec la Grande-Bretagne dans la poursuite par équipe. Elle a devancé l'Allemande Anna Knauer, médaillée d'argent et la Russe Evgenia Augustinas. C'est le 12e titre européen sur la piste pour Laura Kenny, 26 ans.

Gilke Croket, 25 ans, faisait partie de la poursuite par équipes qui a pris la 6e place vendredi en qualifications.