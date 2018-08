Ghys: "Ma 6e place logique pour mon premier grand Omnium"

Robbe Ghys s'est classé 6e de l'Omnium des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, samedi soir à Glasgow. "Pour mon premier Omnium au plus haut niveau, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Cette place est normale. Peut-être qu'à l'avenir je pourrai viser un podium qui sait ?", a déclaré le Belge à l'issue de la compétition.

Désormais composé de quatre épreuves disputées au cours d'une même journée (et non plus six réparties sur deux), cette discipline olympique a permis au jeune Limbourgeois de 21 ans de se tester au lendemain de sa 7e place avec l'équipe de poursuite.

Seulement onzième après le scratch (10e), le Tempo (aucun point remporté) et la course par élimination (6e), Ghys a été très actif dans la course aux points, de loin son meilleur moment dans cette compétition qui lui a permis de gagner cinq rangs dans la hiérarchie. Le Britannique Ethan Hayter s'est paré du titre devant l'Italien Elia Viviani et le Danois Casper Von Folsach. Le champion du monde le Polonais Szymon Saniok est resté au pied du podium.

"La course aux points c'est mon truc. J'ai un peu raté mon départ, j'aurai pu gagner un ou trois points de plus."

Le champion d'Europe espoirs 2017 (avec Lindsay De Vylder) dans course à l'américaine, disputera encore cette épreuve lundi en compagnie de Kenny De Ketele avec de réelles ambitions. "On a déjà gagné une manche de Coupe du monde ensemble (à Apeldoorn en 2016, ndlr), alors oui le podium est envisageable."