Frédéric Xhonneux : "On ne peut qu'être content de ce qu'on a vu ce soir"

Ancien spécialiste du Décathlon, Frédéric Xhonneux est revenu pour la RTBF sur cette soirée de fou qui restera mythique pour l'athlétisme belge.

"L'athlétisme, c'est beau quand il y a du spectacle, de l'émotion et des résultats à la clé. Quand on voit que les gens mouillent le maillot, on ne peut qu'être content de ce qu'on a vu ce soir."

"J'ai vraiment vu ce soir une osmose dans ce relais masculin 4x400. J'ai hâte de revoir la course. Jonathan Saccor a été incroyable. Il a une aisance exceptionnelle dans sa course."

"Et que dire des filles qui ont aussi été à la hauteur avec ce nouveau projet. Les portes doivent maintenant s'ouvrir pour ce 4x400 féminin. Être aussi près du podium, c'est incroyable."

Place ce dimanche à la dernière journée avec encore du spectacle et des émotions, notamment avec Koen Naert en marathon.