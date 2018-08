Forster titré en mountainbike, Schuermans 13e et Panhuyzen 19e

Jens Schuermans et Kevin Panhuyzen ont respectivement terminé 13e et 19e de la course de mountainbike (cross-country) des championnats d'Europe mardi à Glasgow en Ecosse. Après 33 kilomètres et 6 tours de course, le titre européen a été remporté par le Suisse Lars Forster, vainqueur en solitaire. L'Italien Luca Braidot et l'Espagnol David Valero Serrano complètent le podium.

Le Suisse Nino Schurter, champion olympique et sextuple champion du monde, n'était pas présent à Glasgow. Cela n'a pas empêché la Suisse de remporter la médaille d'or grâce à Lars Forster. Le Suisse, 25 ans, a décroché Braidot dans le dernier tour pour s'envoler vers son premier titre européen.

Parti prudemment avec une 31e place après 5,5 km, Schuermans a progressivement gagné de nombreuses positions pour terminer à la 13e place, à 1:49 du vainqueur. Kevin Panhuyzen a appliqué la même tactique. Le Belge de 24 ans était encore 44e après 11km de course mais a terminé 19e à 3:07.

A noter que Mathieu van der Poel, star du cyclocross, a abandonné après deux tours, distancé. Le Néerlandais de 23 ans est champion national dans les labourés, sur la route et en mountainbike. Van der Poel va pouvoir se concentrer sur l'épreuve sur route en ligne prévue dimanche à Glasgow.

Mardi matin, Githa Michiels a décroché la médaille de bronze dans l'épreuve féminine, offrant une 8e médaille à la Belgique.