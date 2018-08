Fanny Lecluyse passe en demi-finale sur 200m brasse

Fanny Lecluyse s'est qualifiée pour les demi-finales du 200m brasse des championnats d'Europe de natation ce lundi à Glasgow en Ecosse.

Placée dans la 2ème série, Fanny Lecluyse a nagé en 2:28.77 (5e de sa série), elle qui dispose du record de Belgique de la spécialité, sa distance de prédilection, en 2:23.77 (depuis le 6 août 2015 établi à Kazan, Russie). Elle réussit le 14ème des séries et dispose du 13ème temps des demi-finalistes.

Les 16 meilleurs temps (avec deux nageurs par pays cependant) sont qualifiés pour les demi-finales.

"Le plus important le matin est de passer en demies, a commenté Fanny Lecluyse. Je sais par expérience que le matin, on ne se sent pas toujours très très bien. Mais je sais aussi que cela peut très vite changer. J'espérais quand même nager un peu plus vite. 2:28.8 c'est quand même loin. Je trouve que j'étais un peu tendue. Pour la finale, il faudra nager quatre secondes plus vite. On verra si j'en suis capable tout à l'heure."

Le meilleur chrono des séries a été réussi par la Danoise Rikke Moeller Pedersen en 2:25.73.

Les demi-finales sont encore au programme ce lundi à partir de 18h30. La finale est prévue mardi (18h25). Fanny Lecluyse avait pris la 10ème place des demi-finales en 1:07.95, manquant de peu de se qualifier pour la finale.

La nageuse des Dauphins Mouscronnois, 26 ans, a encore le 50m brasse à son programme à Glasgow.