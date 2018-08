En tête de sa série, Jakubczyk chute et met fin aux espoirs allemands en 4x100m

Le 4x100m allemand avait tout en main pour se qualifier pour la finale. Tout se déroulait parfaitement jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite. Lucas Jakubczyk, en possession du témoin, sort à pleine vitesse du virage en tête.



Et d'un coup, il s'est effondré et a entraîné Julian Reus dans sa chute. A-t-il été touché par son équipier ? S'est-il blessé ? Difficile de l'affirmer avec certitude au vu des ralentis. Le résultat est le même. L'équipe n'a terminé et est éliminée alors qu'elle pouvait espérer une médaille.



Les Britanniques ont survolé ces séries en 37.84.