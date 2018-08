Elise Vanderelst manque la finale du 1500m d'un souffle

Elise Vanderelst a été éliminée en séries du 1.500m malgré un chrono proche de son record personnel, vendredi lors des championnats d'Europe d'athlétisme de Berlin.

La Belge de 20 ans était dans la première série. Elle a terminé 6e de sa course en 4:10.30, elle qui possède un record personnel à hauteur de 4:09.31 réalisé fin mai.



Avec le 13e temps des engagées, l'athlète du Mons Obourg Hainaut Athlétisme a été la plus rapide des éliminées. Vanderelst aurait dû courir en 4:10.13 pour se qualifier. En effet, seules les quatre premières des deux séries et les quatre temps suivants se qualifiaient pour la finale, prévue dimanche à 20h.



"J'ai donné tout ce que je pouvais, je suis fort déçue. Si j'avais couru 20 centièmes plus vite, j'aurai pu aller en finale. C'est vrai que j'ai super bien couru. Mais être aussi proche de la finale, c'est assez frustrant", a-t-elle commenté à notre micro, une fois ses larmes de déception séchées. "Je ne peux rien regretter. J'avais le 23e temps, je finis 13e. Au final, c'est super. Je vais continuer à travailler pour être en finale la prochaine fois."