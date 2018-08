Eline Berings : "Un peu outsider pour une médaille"

Eline Berings portera le drapeau belge lors de la cérémonie d'ouverture des championnats d'Europe d'athlétisme lundi soir (21h00), mais l'athlète gantoise vise surtout haut à Berlin. "Je suis persuadée de pouvoir battre le record de Belgique cet été, et j'espère que ce sera ici, à Berlin", a expliqué Eline Berings, 32 ans, spécialiste du 100m haies, de retour au plus haut niveau.

Berings a en effet claqué à Liège mi-juillet un chrono de 12.72, son record personnel à 1/100e surtout du record de Belgique d'Anne Zagré. Eline Berings espère ainsi pouvoir retrouver son bien, elle qui fut championne d'Europe indoor à Turin en 2009.

Après deux graves blessures au genou, la sprinteuse gantoise dispute sa meilleure saison depuis longtemps et est honorée de pouvoir ouvrir le cortège belge lundi soir, drapeau en main. "Je trouve très chouette de me l'avoir demandé. Cela fait plaisir d'être à nouveau valorisée après tant d'années de cauchemars. J'essaie de profiter de chaque moment, car je suis ici pour vraiment en profiter", a confié Eline Berings, sans contrat pro depuis début 2017.

"Ce que je fais là, c'est un petit miracle. Mon histoire va peut-être en inspirer d'autres", souffle encore la hurdleuse qui dispose du 5e temps européen de l'année. "Je ne me vois cependant pas comme une candidate au podium", tempère-t-elle. "Un peu outsider pour une médaille. Il y a six ou sept athlètes pour les médailles. Je suis cependant persuadée de pouvoir battre le record de Belgique cet été, et j'espère que ce sera ici, à Berlin."

Dans le top 12 du classement européen, Eline Berings a été dispensée des séries du 100m haies et entamera sa compétition directement en demi-finales jeudi (à 19h25). La finale est au programme lors de la soirée à 21h50.

"C'est bien de ne pas gaspiller d'énergie en série", a ajouté Eline Berings. "Et je ne devrai pas me lever trop tôt mercredi. J'espère maintenant pouvoir aller vite en demi-finales. Vu ce que j'ai déjà fait cet été, je sais que j'ai le niveau de base."