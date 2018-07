Eline Berings impatiente d'être à l'Euro : "Je peux être ambitieuse"

Eline Berings est impatiente de disputer l'Euro d'athlétisme de Berlin (6-12 août). La hurdleuse gantoise, blessée la saison passée, a réussi un retour fracassant cette année. Il y a deux semaines, à Naimette-Xhovémont, elle a amélioré son record personnel en 12.72, cinquième chrono européen de la saison.

"Je vais à Berlin pour une place en finale", a expliqué Berings, lundi. "Mes chronos sont top cette saison. J'espère à nouveau me rapprocher de 12.72. Cela m'amènera certainement en finale, et je pourrai lutter pour les médailles. La concurrence est grande sur 100m haies, mais je pense que je peux être ambitieuse."

A 32 ans, Berings est dans un autre état d'esprit que lors des Championnats d'Europe précédents. "Je compare cet Euro plus à un Euro indoor. Je peux atteindre la finale et lutter pour les médailles. Je m'envole de cette manière pour Berlin. J'ai passé une saison régulière et je sais que je peux courir sous les 13 secondes."

Berings ne regarde pas au-delà du championnat d'Europe. "Je prends énormément de plaisir dans l'athlétisme. Je ne pense pas que cela puisse être mon dernier championnat. Mais ma situation (Berings a perdu son contrat professionnel, ndlr) ne peut pas durer. Nous évaluerons cela après Berlin et nous verrons à quoi ressemblera mon avenir."