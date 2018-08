Debjani : "Je suis prêt à faire une très bonne course"

Ismael Debjani est fin prêt à disputer les séries du 1.500 mètres à l'Euro d'athlétisme de Berlin, prévues mercredi dans la capitale allemande. "La chaleur ne m'accable pas trop, je me suis déjà entraîné dans de pareilles conditions, je suis paré", a déclaré Debjani, détenteur du record de Belgique de la spécialité en 3:33.70 réalisé la saison dernière.



"J'ai été blessé très longtemps. Il y a trois mois et demi, je ne savais pas faire un footing. J'ai commencé ma saison estivale très tard, à la Diamond League de Paris. Je n'ai couru que deux 1500m, je manque peut-être manqué de rythme. Mais je suis prêt à faire une très bonne course".

"L'opposition est plus forte qu'il y a deux ans à l'Euro d'Amsterdam (où il a terminé 11e, NDLR). Je vais faire ma série comme si je courrais une finale pour ne pas être déçu".

"Il y a huit athlètes très forts", a ajouté le Carolo de 27 ans. "Tout dépendra beaucoup du type de course en séries. Ce sera sûrement tactique avec un début de course calme et un dernier tour très rapide. Il faudra être réactif quand ça va accélérer. Je n'aime pas spécialement ça, je préfère un départ plus rapide", a-t-il expliqué.

Lundi, Debjani reconnaîtra la piste. "Dans ce magnifique stade, je m'attends à une ambiance comparable à celle des Mondiaux de Londres l'année passée."

Le Norvégien Filip Ingebrigtsen, tenant du titre, est le favori de l'épreuve devant ses frères Henrik et Jakob. "C'est impressionnant ce qu'ils font. Ils sont au-dessus du lot. Je préfère avoir Henrik dans ma série car il a un moins bon finish", a ponctué Debjani. "Mon record de Belgique ? Je ne le battrai pas ici, sauf je suis en finale et que les frères norvégiens mettent un tempo d'enfer."